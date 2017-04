RB Leipzig gegen den SC Freiburg: Stimmen zum Spiel

SC Freiburg:

Trainer Christian Streich: „Wir waren die ersten 20 Minuten enorm unter Druck. Es war nicht geplant, dass wir wenig Ballbesitz haben, sie haben uns hinten reingedrängt. Dann haben wir große Möglichkeiten, da brauchst du den Moment, um ein Tor zu machen. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht verdient gewesen wäre. In der Summe muss man sagen: ein hochverdienter Sieg von Leipzig. Wir müssen das sportlich nehmen, Leipzig bewegt sich in der Summe in einer anderen Dimension. Viel Glück nächstes Jahr auf internationaler Ebene. Ich hoffe, wenn sie dann am Mittwoch spielen, dass sie am Samstag ein bisschen müde sind, auch wir vielleicht daraus Kapital schlagen können."