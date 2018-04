RB Leipzig gegen die TSG 1899 Hoffenheim: Das sagen Spieler und Trainer

Emil Forsberg (RB Leipzig): „Das Ergebnis und die Rote Karte sind bitter. Ich treffe meinen Gegenspieler im Lauf mit dem Arm. Allerdings hätte der Schiedsrichter schon vorher pfeifen können, weil ich extrem gehalten wurde. Es tut mir vor allem auch für unsere Fans leid - so ein Resultat haben sie nicht verdient. Wir können uns nur für den Top-Support bedanken."

Emil Forsberg (RB Leipzig): „Das Ergebnis und die Rote Karte sind bitter. Ich treffe meinen Gegenspieler im Lauf mit dem Arm. Allerdings hätte der Schiedsrichter schon vorher pfeifen können, weil ich extrem gehalten wurde. Es tut mir vor allem auch für unsere Fans leid - so ein Resultat haben sie nicht verdient. Wir können uns nur für den Top-Support bedanken." © Christian Modla