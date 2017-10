RB Leipzig gegen FC Bayern live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Auftakt in die Freistaat-Woche – Mit der Partie RB Leipzig gegen FC Bayern München am Mittwoch (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) im DFB-Pokal steigen zwei absolute Highlights dieses Fußball-Herbstes. Der Vizemeister aus Leipzig gegen den Rekord-Pokalsieger aus München in der zweiten Runde im Pokal und dann am zehnten Spieltag im Samstagabend-Match in der Bundesliga, viel mehr geht nicht. „Die Fans können sich auf Fußballfeste freuen“, verspricht RBL-Kapitän Willi Orban (24), „wir sind im Vergleich zu den letzten Spielen reifer geworden, haben in der Champions League dazugelernt.“

Marcel Sabitzer gehört zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Ralph Hasenhüttl. © Imago

In der Tat: Die Zuschauer in der ausverkauften Red Bull Arena können auf Tore satt hoffen, denn die beiden bisherigen Pflichtspiele zwischen den beiden neuen Top-Rivalen des deutschen Fußballs boten Spektakel pur. Im Dezember 2016 schlug der FC Bayern die Leipziger in der Allianz Arena klar mit 3:0 und die Münchner gewannen auch das (sportlich bedeutungslose) Rückspiel am 33. Spieltag – mit 5:4! „Das war eine gute Leistung von uns“, erinnert sich Bayern-Star Arjen Robben (33) am Dienstag in BILD, „wenn es wieder 5:4 ausgeht, dann unterschreibe ich das sofort.“

Titelsammler Bayern München nach dem Gewinn der Champions League 2013 © dpa

Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl (50) hat gegen seinen Ex-Klub alle Stammspieler zur Verfügung. Bei den Bayern werden die Weltmeister Thomas Müller (Muskelfaserriss), Manuel Neuer nach Fußbruch und wohl auch Mats Hummels die Reise nach Leipzig ebenso nicht wie Franck Ribéry (Außenbandriss im Knie) antreten. Dafür meldet sich Javi Martinez nach überstandener Schulterverletzung zurück.

DURCHKLICKEN: Bilder von der Ankunft des FC Bayern Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (8) Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (12) Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (13) Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (5) Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (14) Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (9) Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (6) Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (3) Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (4) Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (1) Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (7) Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (11) Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (2) Der FC Bayern München ist in Leipzig angekommen (Dirk Knofe) (10)

Wie sehe ich das Spiel RB Leipzig gegen FC Bayern München live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele der DFB-Pokal-Hauptrunden inklusive des Finales in Berlin live. Die Übertragung der Partie RB Leipzig gegen FC Bayern München läuft am Mittwoch ab 20.35 Uhr auf Sky Sport 4 und HD. Wolff-Christoph Fuss kommentiert live aus Leipzig. In der Konferenz für den Kracher zuständig: Kai Dittmann.

Wird RB Leipzig gegen FC Bayern München im Free-TV übertragen?

Ja. Das Spiel RB Leipzig gegen FC Bayern München wird parallel auch im Free-TV in der ARD gezeigt – mit Tom Bartels als Kommentator. Ab 20.15 Uhr wird Moderator Matthias Opdenhövel sich aus der Red Bull Arena melden.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja. Das Erste zeigt die Partie RB Leipzig gegen FC Bayern München im kostenfreien Livestream auf seiner Homepage. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, auch die Zusammenfassungen der übrigen Spiele, u. a. Hertha BSC gegen 1. FC Köln, in diesem Stream zu sehen.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel RB Leipzig gegen FC Bayern München an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

KOMMENTIEREN