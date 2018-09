RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. RB Leipzig hat einen Fehlstart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga hingelegt. Nach der 1:4-Auftaktniederlage in Dortmund kam das Team von Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick am Sonntag im Heimspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Matthias Zimmermann (47.) hatte die Gäste vor 34.975 Zuschauern kurz nach dem Seitenwechsel in Führung gebracht. Jean-Kevin Augustin (68.) gelang in einer hitzigen Partie nur noch der Ausgleich. Damit warten beide Teams nach zwei Spieltagen auf ihren jeweils ersten Sieg.