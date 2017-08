RB Leipzig gegen Freiburg: Letzter Faktencheck vorm Spiel

Personalsituation:

Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (17)

Gegner:

Mit den Abgängen von Maximilian Philipp (Dortmund) und Vincenzo Grifo (Gladbach) hat der SC Freiburg vor allem in der Offensive enorme Qualität verloren. Nach vier Pflichtspielen gegen Halberstadt (Pokal), Domzale (Qualifikation Europa League) und Frankfurt (Bundesliga) stehen erst drei Treffer zu Buche. Einziger Torschütze des Sportclubs ist bis dato Nils Petersen, der zwei der drei Pflichtspiel-Treffer erzielte, das andere war ein Eigentor des Gegners. Der 28-jährige Edeljoker sagt: „Wir werden uns mit dem Abstiegskampf beschäftigen müssen.“

Statistik:

Vergangene Saison wurde Freiburg, wie Stürmer Petersen im Sportbuzzer-Interview meinte , von RB Leipzig „böse auseinandergenommen“. 4:0 und 4:1 gewann das Hasenhüttl-Team gegen den Mitaufsteiger. Historischer Moment: Das erste Bundesligator von Diego Demme im April in der Red-Bull-Arena – bei dem er einen Schneidezahn verlor.

Die Leipziger mögen übrigens Sonntagsspiele: In der vergangenen Saison blieb RB in allen sieben Partien ungeschlagen (4 Siege, 3 Remis). Doch auch Freiburg tritt gerne sonntags an und holte im Kalenderjahr 2017 aus sechs Spielen 16 Punkte.