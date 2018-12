RB Leipzig gegen Gladbach live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Wie reagieren die „Roten Bullen“ auf zwei 0:1-Pflichtspiel-Niederlagen in Folge? Die Partie RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker) ist auch das große Verfolgerduell in der Fußball-Bundesliga.

Bei den Leipzigern droht Marcel Sabitzer im Verwarnungsfall eine Gelbsperre. Péter Gulácsi kehrt nach dem Europa-League-Spiel in Salzburg (0:1) mit Yvon Mvogo ins Tor der Leipziger zurück. Die Gladbacher müssen auf Nationalspieler Matthias Ginter verzichten, der nach Kiefer- und Augenhöhlenbruch noch länger ausfallen wird. Fraglich nach Muskelverletzung war bis zuletzt auf Gladbacher Seite der frühere BVB-Spieler Jonas Hofmann. Ein Gladbacher Spieler ist nicht direkt von einer Gelbsperre bedroht.

Wer bleibt an Borussia Dortmund dran? Die Leipziger dürfen sich nur dann BVB-Jäger nennen, wenn sie gegen Gladbach den nächsten Heimsieg landen. Gladbach bliebe mit dem überhaupt ersten Sieg gegen RBL auf Rang zwei der ärgste Verfolger des BVB. Leipzig ist der einzige Bundesliga-Klub, gegen den die „Fohlen“ in ihrer ruhmreichen Historie noch nie gewinnen konnten. Kurios: In keinem der bisherigen vier Duelle gab es überhaupt eine Gladbacher Führung! Umgekehrt war Nationalspieler Timo Werner (22) an vier der bisherigen sechs Leipziger Tore gegen die rheinische Borussia beteiligt.