RB Leipzig gegen „richtige Männer“ aus der Ukraine ohne Augustin, Sabitzer und Kampl

Die Ausfälle von Augustin und Kampl erwischten den 60-Jährigen unverhofft. Beim Mittelfeldspieler streikte am Mittwoch am Ende des Abschlusstrainings die Muskulatur. Der französische Stürmer muss wegen Magen-Darm-Problemen passen. Magen-Darm? Hat sich Augustin bei Timo Werner angesteckt, der am Wochenende deshalb im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln fehlte?

Laut Rangnick nicht. Der deutsche Nationalstürmer fing sich die Magenverstimmung beim „Fremdessen“ in Leipzig ein. „Ich werde jetzt nicht sagen wo, dann kann das Restaurant vermutlich schließen“, so der RB-Coach. Werner steigt nach einer verkorksten Vorbereitung am Mittwoch mit in den Flieger, steht gegen Luhansk vor den ersten Pflichtspielminuten der Saison.