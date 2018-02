RB Leipzig gegen SSC Neapel live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Jamie Vardy: Keine Party ohne Vardy. Der Stürmer legte am 10. April 2016 beim 2:0-Erfolg in Sunderland den Grundstein für die wenig später perfekte Sensations-Meisterschaft von Leicester City. Ein später Erfolg. 2002 war der Partygänger („Jamie Vardy’s having party, bring your Vodka and your Charlie“) in Sheffield in eine Stadion-Schlägerei geraten - sechs Monate Ausgangssperre. Vardy trug eine elektronische Fußfessel, spielte zwischenzeitlich bei Stocksbridge in der 7. Liga. 2012 von Leicester verpflichtet, zahlt Vardy das Vertrauen zurück: Englischer Meister, Torschützenkönig der Premier League und Länderspiel-Debüt für die „Three Lions“ mit 28! © Imago