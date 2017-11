RB Leipzig gegen Werder Bremen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Die Gäste von der Weser gehen mit dem Schwung eines 4:0-Kantersiegs über Hannover 96 in die Partie RB Leipzig gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER -Ticker ).

Leipzig kehrt mit einem 4:1-Erfolg in der Champions League gegen Monaco aus dem Fürstentum zurück, muss aber personell wieder einmal nach einer Europacup-Woche umstellen. Marcel Sabitzer fällt nach Schulterverletzung in Monaco bis zum Hinrunden-Ende aus. Dafür meldete sich Stefan Ilsanker nach Zehenblessur zurück. Die Bremer müssen auf Stürmer Aaron Johannsson verzichten, der dänische WM-Teilnehmer Thomas Delaney ist hingegen fit.

Bremens neuer Coach Florian Kohfeldt, der die Werder-Elf am vergangenen Sonntag zum ersten Saisonsieg geführt hatte, schwört das Team auf den Klassenverbleib ein. „Am Ende der Saison wird der Nicht-Abstieg stehen. Ich habe keine hellseherischen Fähigkeiten, sondern eine Überzeugung in den Kader. Wir haben genug Qualität. Zudem hat mir der Charakter der Mannschaft die Sicherheit gegeben, dass wir es schaffen“, ist Kohfeldt sicher.

Besonders erfreut zeigt man sich in Leipzig darüber, dass Mittelfeldstar Naby Keita (22) sich nach einigen Querelen (Rot-Sperre, Fahren ohne Führerschein) wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren scheint. Der Mann aus Guinea traf in Monaco zum 4:1, es war sein erster Pflichtspieltreffer seit zweieinhalb Monaten. „Ich hatte nie Zweifel, dass seine Qualitäten verschüttet gegangen sind“, erklärte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick (59) am Donnerstag in Fußball BILD, „die anderen Dinge werden wir jetzt gemeinsam mit ihm angehen, wir werden ihn mit allem, was wir haben, unterstützen.“ Keita wird in der kommenden Saison zum FC Liverpool wechseln.

Die Bremer könnten mit einem Sieg den Relegationsplatz verlassen und den Erzrivalen vom Hamburger SV vor dessen Sonntagsspiel gegen 1899 Hoffenheim auf Rang 16 schicken. Leipzig kann – je nach Ausgang im Revier-Derby Dortmund gegen Schalke – mit einem Sieg möglicherweise wieder auf den zweiten Platz vorstoßen und vor dem Abendspiel des FC Bayern in Mönchengladbach im günstigsten Fall seinen Rückstand auf den Rekordmeister auf sechs Punkte verkürzen.