RB Leipzig gegen Zorya Luhansk: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. RB Leipzig hat die Gruppenphase in der Europa League erreicht und gut 2,9 Millionen Euro als Zuschlag für den Transfer-Endspurt sicher. Mit dem hart umkämpften 3:2 (1:1) am Donnerstagabend im Playoff-Rückspiel gegen FK Sorja Luhansk zeigte das Team von Ralf Rangnick vier Tage nach dem bitteren 1:4 in Dortmund eine deutliche Reaktion, musste aber lange zittern.

Nationalstürmer Timo Werner (7.) brachte die Sachsen mit seinem ersten Saisontor vor nur 18.000 Zuschauern in der Red Bull-Arena in Führung. Rafael (35.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich der Ukrainer, ehe Artem Gordijenko (48.) zur 2:1-Führung traf. Der eingewechselte Jean-Kevin Augustin (69.) erzielte das 2:2. Den Siegtreffer erzielte Emil Forsberg per Elfmeter in der 90. Minute.