RB Leipzig geht geschwächt ins Auswärtsspiel gegen Hannover 96

Leipzig. Kevin Kampl fehlt RB Leipzig auch beim kommenden Auswärtsspiel am Freitag gegen Hannover 96 (20.30 Uhr). Der Mittelfeldspieler laboriert noch immer an einer Verletzung des Sprunggelenks und hat sich zu allem Überfluss auch noch eine Grippe eingefangen. Das gab RB-Trainer Ralf Rangnick am Donnerstag bekannt.

Auch Timo Werner plagt sich mit einem Infekt. Ob der Topstürmer gegen Hannover auflaufen kann, wird laut Rangnick spontan entschieden. Es hänge viel davon ab, ob der elffache Torschütze am Donnerstagnachmittag mit der Mannschaft trainieren kann. Bruma ist derweil nach seiner Sprunggelenksverletzung aus dem Testspiel gegen Galatasaray Istanbul auf dem Weg der Besserung. Ein Einsatz gegen Hannover könnte jedoch zu früh kommen. Auch im Fall des Portugiesen soll die Entscheidung kurzfristig fallen. Definitiv nicht mit in Hannover dabei sind die beiden langfristig verletzten Dayot Upamecano (Knorpelquetschung im Knie) sowie Amadou Haidara (Kreuzband).

Zweiter Adams-Einsatz steht bevor

Rangnick kündigte an, gegen die „Sechsundneunziger“ mit einer ähnlichen Aufstellung wie beim überzeugenden Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf an den Start gehen zu wollen. Der zweite Pflichtspiel-Auftritt von Winterneuzugang Tyler Adams ist damit sehr wahrscheinlich. Rückkehrer Emil Forsberg sieht Rangnick erneut in der Joker-Rolle. Auch taktisch will der Coach an das 4:0 anknüpfen: "Für mich ist wichtig, dass wir es schaffen, ähnlich wie gegen Düsseldorf aufzutreten. Ich finde, dass wir es vor allem bei gegnerischem Ballbesitz sehr gut gemacht haben. Wir haben es Düsseldorf sehr schwer gemacht, überhaupt in unsere Hälfte zu kommen."