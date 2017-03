RB Leipzig hadert nach "gefühlter Niederlage"

Als Bayern-Jäger fühlte sich das Resultat für die Höhenflieger des Aufsteigers RB Leipzig natürlich nicht gut an. Aber der öffentlich geäußerte Ärger der Sachsen handelte nach dem rasanten 2:2 (1:1) am Freitagabend in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg nur am Rande um die verpasste Chance, dem Tabellenführer FC Bayern noch näher auf die Pelle zu rücken. Statt zwei Punkte Rückstand sind es vier Zähler vor dem Gastspiel der Münchner am Nachmittag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln. Danach könnte es sogar sieben Punkte sein.

In erster Linie ärgerte es Trainer Ralph Hasenhüttl und seine Spieler, sich nicht für eine starke Leistung gegen einen kampfstarken Gegner mit dem ersten Bundesligasieg auf bayerischem Boden belohnt zu haben. «Wir holen in Augsburg einen Punkt und es fühlt sich an wie eine Niederlage», klagte etwa Defensivakteur Stefan Ilsanker.