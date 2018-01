RB Leipzig holt Ademola Lookman vom FC Everton

Leipzig. Neuzugang in letzter Minute: RB Leipzig schlug am Mittwoch doch noch auf dem Transfermarkt zu und holte Ademola Lookman vom Premier-League-Club FC Everton. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler wird bis zum Sommer ausgeliehen und soll die Beinfreiheit von RB-Cheftrainer Ralph Hasenhüttl vergrößern. Lookman ist eine sofort einsatzfähige Alternative zum verletzten Emil Forsberg.

Die letzten Texte in der Transferperiode

Das Offensiv-Talent kam in der Premier League in dieser Saison sieben Mal zum Einsatz. In der Europa League schoss er beim 3:0 gegen Apollon Limassol im Dezember zwei Tore. Lookmann kommt vor allem auf dem linken Flügel zum Einsatz, kann aber auch als hängende Spitze spielen. Sein aktueller Marktwert wird von transfermarkt.de mit sieben Millionen Euro angegeben. Erst im Januar 2017 war der gebürtige Londoner mit nigerianischen Wurzeln von Charlton Athletic zu Everton gewechselt. Bei der englischen Nationalmannschaft durchlief er seit der U19 alle Nachwuchsteams und gewann 2017 die U20-WM.