RB Leipzig holt Mittelfeld-Talent Hannes Wolf von Red Bull Salzburg

RB Leipzig hat sich nach die Dienste von Mittelfeld-Talent Hannes Wolf gesichert. Der Österreicher kommt von Schwester-Club Red Bull Salzburg und wird im Sommer an die Pleiße wechseln. Das bestätigte RB am Mittwoch. Wolf unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2024. Der 19-Jährige spielt in der österreichischen U21-Nationalmannschaft und war 2014 in die Jugendabteilung von Salzburg gewechselt. In zwölf Erstliga-Partien erzielte er in dieser Saison vier Tore und bereitete sechs weitere vor.