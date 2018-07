RB Leipzig holt nur ein Remis bei der Generalprobe unter erschwerten Bedingungen

Meuselwitz. Hitzeschlacht in Meuselwitz: RB Leipzig kassiert im zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer zum 2:2 (1:0, 2:1). Am Dienstagabend herrschten im Stadion des Regionalligisten ZFC mehr als 30 Grad Celsius. Bei der Generalprobe nur zwei Tage vor dem ersten Pflichtspiel der Saison in der Europa-League-Qualifikation bot Trainer Ralf Rangnick anders als angekündigt, zumindest in der ersten halben Stunde seine erste Elf auf.