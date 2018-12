RB Leipzig holt späten Sieg gegen Bremen: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Lukas Klostermann (RB Leipzig): „So ein Tor passiert mir nicht alle Tage. Freut mich natürlich, dass ich den so gut getroffen habe und der Mannschaft damit helfen konnte. Gut, dass wir das Spiel dann auch noch gewonnen haben, obwohl es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so in unsere Richtung lief. Wir haben Moral gezeigt und allen Fans damit ein schönes Weihnachtsfest beschert.“ ©