RB Leipzig II gegen 1. FC Lok: Jede Menge Scouts auf der Tribüne

Leipzig. Am Sonntag, 14.05 Uhr (Stadion am Bad in Markranstädt), werden RB II und Lok in der Regionalliga vorerst das letzte Mal aufeinandertreffen – und damit auch die beiden Trainer Robert Klauß (32) sowie Heiko Scholz (51). Gemeinsam blicken beide im Interview auf das „kleine Derby“ voraus.

Sind Sie auch Spielerversteher?

Scholz: Wenn du heute nicht auf der Schiene der Jungs bist, hast du verloren. Dennoch gibt es klare Regeln, wie sie sich zu benehmen haben. Jeder Verein hat andere Regeln. Bei euch, Robert, sind sie sicher strenger als bei uns, wo wir noch Amateurfußball spielen. Ich habe gute Jungs, aber auch ein paar Spezielle drin, da musst du hellwach sein – den ganzen Tag. Aber ich bin da entspannt, weil ich als Spieler vieles miterlebt habe.

Robert, Sie sind von Anfang an bei RB dabei?

Klauß: Ja, beim allerersten Training war ich dabei – auf Kunstrasen in Markranstädt. Ich habe sogar ein Spiel für die erste Mannschaft in der Oberliga gemacht.

Wie ging es weiter in Ihrer Spielerkarriere?

Klauß: Ich habe ja nie richtig angefangen, das eher nebenbei gemacht, um mein Studium zu finanzieren. Ich habe in Taucha gespielt, bei RB U23, wieder in Taucha. Aktuell habe ich einen Spielerpass in Markranstädt, habe in der Landesklasse etwa 30 Spiele gemacht in drei Jahren. Ich kicke also wie immer nebenbei.