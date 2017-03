RB Leipzig II gewinnt letztes Derby gegen Lok

Markranstädt/Leipzig. Das vorerst letzte Derby zwischen Lok Leipzig und einer Männermannschaft von RB geht an die Rasenballer. Die U23 des Bundesligisten gewinnt am Sonntagnachmittag das Duell der Tabellennachbarn mit 4:2 (2:2). In einer hochklassigen und umkämpften Partie vor 2543 Zuschauern im Markranstädter Stadion am Bad – darunter etwa 1800 Lok-Fans – sorgen die Gastgeber spät für die Entscheidung. Auch das Hinspiel gewann RB mit 1:0. Rund um das als Sicherheitsspiel deklarierte Derby bleibt es friedlich.