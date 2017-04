RB Leipzig II knöpft dem neuen Regionalliga-Meister FC Carl Zeiss Jena einen Punkt ab

Jena (bjs). Mit 1:1 (0:0) trennt sich die U23 der Roten Bullen vom Staffelsieger Carl Zeiss Jena. Jena steht mit dem Punktgewinn als Titelträger fest und trifft im Aufstiegsspiel um Liga drei auf den Staffelsieger der Regionalliga West. Gegner wäre aktuell Viktoria Köln. Mit 11 Punkten Vorsprung auf Energie Cottbus (1:2 in Babelsberg) sind die Thüringer drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr einzuholen.

Für die Nachwuchsbullen war durchaus mehr drin. Nach torlosem Unentschieden zum Seitenwechsel brachte John-Patrick Strauß sein Team in der 50. Minute in Führung. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Fridolin Wagner sah nach wiederholten Foulspiel die gelb-rote Karte. Eine Minute später glich Jena zum umjubelten 1:1 aus. Es blieb letztendlich trotz sechs Minuten Nachspielzeit bei der Punkteteilung. Nach Schlusspfiff hieß es für die 5613 Zuschauer, auf das Ergebnis aus Babelsberg zu warten. Als der Stadionsprecher die Niederlage von Energie Cottbus übermittelte, gab es kein Halten mehr. Jena steht Kopf und träumt von der 3. Liga.