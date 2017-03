RB Leipzig II verpasst dritten Regionalligasieg in Folge

Leipzig. Die zweite Vertretung von RB Leipzig wollte am Sonntag den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzen und gegen den SV Babelsberg gewinnen. Doch die Roten Bullen verloren das Heimspiel in Markranstädt mit 0:1 (0:0) Toren. Das entscheidende Tor hatte Matthias Steinborn in der 54. Minute erzielt.