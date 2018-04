RB Leipzig im Europapokal: „Ganz cool sind wir noch nicht“

Mit großen Zielen vor Augen und etwas Matchglück ziehen die Leipziger in der wichtigen Phase der Saison auch enge Spiele wieder auf ihre Seite. Timo Werner ist der Garant für RB-Erfolge in der Europa League.

Leipzig. Der Gemütszustand bei RB Leipzig schwankte am Donnerstagabend zwischen Stolz und Erschöpfung. Timo Werner, der Garant für Erfolge im internationalen Wettbewerb, musste sich nach dem hart erkämpften 1:0-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Marseille erst einmal auf eine Kiste setzen und kräftig durchpusten. Der Abend wurde für ihn zur Geduldsprobe: Gegen Mitternacht befand sich der deutsche Nationalspieler noch immer bei der Dopingkontrolle.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum 1:0-Sieg RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © 2018 Getty Images RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © 2018 Getty Images RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © 2018 Getty Images RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © 2018 Getty Images RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © 2018 Getty Images RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © 2018 Getty Images RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © 2018 Getty Images RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa RB Leipzig - Olympique Marseille (1:0) © dpa

Eigentlich kein Wunder, dass ausgerechnet der Stürmer, der den Vizemeister in seiner internationalen Premierensaison von einer Runde in die nächste ballert, eine Blut- oder Urinprobe bei der Uefa abgeben musste. Sieben Treffer haben die Leipziger in ihrer noch jungen Europa-League-Geschichte erzielt, an sechs war Werner, mit vier Toren und zwei Vorlagen, beteiligt. Darunter auch das Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gegen Olympique Marseille.

Gutes Omen?

Nun hat der 22-Jährige RB Leipzig also auch den Weg ins Halbfinale geebnet. Zwar hat der Stürmer noch nie in einem Rückspiel getroffen, aber bisher reichten für das Weiterkommen gegen den SSC Neapel sowie Zenit St. Petersburg seine Dosenöffner im Hinspiel. In der dritten KO-Runde geht das Hasenhüttl-Team zum dritte Mal als Sieger aus der ersten Begegnung in das entscheidende Match – ein gutes Omen für das Rückspiel in einer Woche in Südfrankreich?

„Es ist ein besseres Ergebnis, als gegen St. Petersburg, als wir 2:1 gewonnen haben. Jeder weiß, mit der Auswärtstorregel ist das das bessere Resultat. Aber es ist nur die Hälfte des Glücks. Es wird in Marseille nochmal ein richtig heißer Tanz. Wir werden uns sicher mit einer Topleistung belohnen müssen, wenn wir weiter kommen wollen“, sagte RB-Coach Hasenhüttl.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik (32) Peter Gulacsi: Klasse-Partie des Ungarn. Drei Top-Paraden, Ruhepol. Note 2. © GEPA Pictures (16) Lukas Klostermann: Allein schon wegen seiner Rettung kurz vorm Ende hat der Verteidiger ein zwei verdient. Note 2. © GEPA Pictures (5) Dayot Upamecano: Abgeklärt hoch drei, fast immer Herr des Verfahrens. Note 2. © GEPA Pictures (6) Ibrahima Konaté: Zwei dicke Bolzen, ansonsten vorzeigbar. Der Mann ist zarte 18. Note 3. © GEPA Pictures (27) Konrad Laimer: Die Nähmaschine mit vielen Stichen und einer Oberschenkelverletzung. Note 3. © GEPA Pictures (31) Diego Demme: Immer auf Sendung, ohne die ganz große Wirkung fürs Offensivspiel. Note 3. © GEPA Pictures (8) Naby Keita: Fängt stark an, lässt später nach. Note 3. © GEPA Pictures (10) Emil Forsberg: Siehe Keita. Am Ball ist der Schwede eine Augenweide, aber noch nicht in Topform. Note 3. © GEPA Pictures (17) Bruma: Der Zitteraal hat ein Selbstvertrauen wie Ronaldo, will immer den Ball. Er muss ihn ab und zu mal abgeben. Note 3. © GEPA Pictures (11) Timo Werner: Spritzig, zielstrebig, eiskalt. Nationalstürmer halt. Note 2. © GEPA Pictures (29) Jean-Kevin Augustin: Die Schwalbe trübt dem sonst guten Eindruck des bulligen Stürmers. Note 3. © GEPA Pictures (44) Kevin Kampl: Wird beruhigend aufs Spiel, stark am Ball, laufstark. Note 2. © GEPA Pictures (3) Bernardo: Macht sein Ding und verhindert außerdem das 1:1. Note 2. © GEPA Pictures (7) Marcel Sabitzer: Knackiger Kurzeinsatz, kommt langsam wieder zu einstiger Form. Note 3. © GEPA Pictures

Der Österreicher war vor allem glücklich darüber, trotz einer Statistik von 10:16 Torschüssen das erste Mal international zu Null gespielt zu haben. Keeper Peter Gulacsi, der mit mehreren Paraden einen großen Anteil am Erfolg hatte, sagte: „Es war wichtig für die Entwicklung der Mannschaft, dass wir es können und spüren, zu Null zu spielen. Genauso müssen wir auswärts agieren, dann haben wir eine gute Chance.“

Beeindruckende RB-Serie

Die jugendliche, französische RB-Innenverteidigung mit Dayot Upamecano (19) und Ibrahima Konaté (18) zeigte gegen das erfahrene Team aus Marseille eine gute Leistung, war aber nicht fehlerfrei. „Wir waren schon ein paar Mal sehr entblößt, in der zweiten Halbzeit“, gab der 50-jährige Trainer zu und erklärte: „Man hat hinten raus gemerkt, dass wieder ein paar Leichtsinnsfehler dabei waren. Wo ich das Gefühl hatte, dass der ein oder andere ein bisschen nervös geworden ist. So ganz cool sind wir noch nicht, wie man es von den ganz großen Mannschaften sieht. Das ist aber auch nicht so überraschend.“

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Emil Forsberg (RB Leipzig): „Es war ein enges Spiel, das wir für uns entscheiden konnten. Marseille hat tief gestanden, doch wir haben dennoch ein Tor erzielt und vor allem keins kassiert. Wir fahren nun mit viel Optimismus zum Rückspiel, und es ist schön zu sehen, dass wir in diesem Wettbewerb von Spiel zu Spiel besser und besser werden." © dpa Timo Werner (RB Leipzig): "Wir haben wieder alles in die Waagschale geworfen, in den letzten zehn Minuten waren wir stehend k.o., da hatten wir keine Kraft mehr, nach vorn zu arbeiten. Es war wieder eine super Teamleistung, wir können mit breiter Bruist nach Marseille fahren. Nach einer Viertelstunde bin ich im Rasen hängengeblieben, ich dachte schon, mein Knie hat sich verabschiedet. Zum Glück war das nicht der Fall. Es war phasenweise ein offenes Spiel, es ging hin und her - fast ohne Mittelfeld. Manchmal hat man Glück, machmal Pech - beim 1:0 hatten wir diesmal Glück, der Torwart hat seinen Teil dazu beigetragen. Unsere Chancen aufs Halbfinale sind intakt, wir dürfen uns nicht ausruhen, ein Tor für uns nächste Woche wäre die halbe Miete." © dpa Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig): "Für uns war es wichtig, dass wir defensiv mal die Null stehen haben. Wir sind ab der 60. Minute weniger Risiko gegangen, haben vorher versucht, das zweite Tor nachzulegen. Da hatten wir dann aber nicht mehr so die Kontrolle. Deswegen haben wir mit Kampl einen neuen Sechser gebracht und auf Konterchancen gehofft. Es ist nicht das Wunschergebnis. Ein 2:0 wäre besser gewesen. Aber mit dem Ergebnis kann man heute gut leben. Das Montagabendspiel ist fürs Rückspiel nicht ideal. Drei Spiele in sieben Tagen, diese Woche wird sehr heftig. Der Ausfall von Laimer tut schon sehr, sehr weh." © 2018 Getty Images Peter Gulacsi (RB Leipzig): "Wir wollten den Sieg und hinten die Null halten - das ist uns gelungen. Die Null ist gut für mich, aber am wichtigsten ist die Null hinten für die Mannschaft, wir haben gut hinten gestanden und auch mal etwas Glück gehabt. Unsere jungen Innenverteidiger haben es heute wieder sehr gut gemacht. Wir werden auch in Marseille wieder offensiv spielen, dann haben wir eine Chance." © 2018 Getty Images Luiz Gustavo (Olympique Marseille): "Wir leben immer noch, alles ist offen, das ist das Wichtigste. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben defensiv gut gestanden und hatten Chancen für ein Auswärtstor - aber so ist Fußball. Nun müssen wir schauen, was wir noch besser machen können." © dpa Bouna Sarr (Olympique Marseille): "Wir mussten für das Rückspiel "am Leben bleiben". Das haben wir geschafft. Es gibt noch ein Rückspiel und im Stade Velodrome ist alles möglich!" © dpa Diego Demme (RB Leipzig): „Die Partie war sehr intensiv mit vielen Zweikämpfen. Wir haben über weite Strecken gut und kompakt verteidigt und wollen den kleinen Vorsprung nun auch im Rückspiel behaupten.“ © 2018 Getty Images Rudi Garcia (Olympique Marseille): „Natürlich ist es heute frustrierend für uns. Wir hatten eigentlich die besseren Chancen, haben den Treffer aber nicht landen können. Aber wir wissen, was wir im Rückspiel zu tun haben.“ © Getty Images Kevin Kampl (RB Leipzig): „Es ist immer erstmal wichtig, kein Gegentor zu kassieren und zu Null zu spielen zu Hause. Wir haben damit eine gute Ausgangsposition geschaffen. Man hat gesehen, dass wir gegen diese Mannschaft mithalten können.“ © 2018 Getty Images Marcel Sabitzer (RB Leipzig): „Es war ein schweres Spiel. Man hat sie nicht mit einer Fünferkette erwartet, deshalb war es vielleicht im ersten Moment ein bisschen schwierig. Wenn du zu Null gewinnst, ist das aber erstmal ganz ordentlich.“ © 2018 Getty Images

Das Matchglück hat RB allerdings wieder auf seine Seite gezogen. Nach dem 3:2-Bundesligasieg in Hannover, war der 1:0-Erfolg gegen Olympique die zweite Partie in Folge, bei der sich die Leipziger über ein Remis nicht hätten beschweren können. So reitet der Vizemeister allerdings weiter auf einer Erfolgswelle: drei Siege in Serie, wettbewerbsübergreifend sieben Partien ohne Niederlage.

Vorteil Bundesliga, Nachteil Europa League

Für das Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen, dem direkten Konkurrenten um die Champions League Plätze und Tabellennachbarn mit nur einem Punkt Rückstand auf Rang fünf, ist es nun ein Vorteil, erst am Montagabend (20.30 Uhr) zu spielen und einen Tag länger Pause zu haben, meint Hasenhüttl. Für das Rückspiel gegen Marseille am kommenden Donnerstag allerdings ein Nachteil, denn die Franzosen treten bereits am Sonntag in der Liga an.

So oder so, im Endspurt gibt es keine Zeit zum Luft holen. „Jetzt ist das letzte Drittel der Saison da sind alle Spiele sehr wichtig“, sagte Bernardo. Marseilles Coach Rudi Garcia kündigte für das Rückspiel im knapp 70.000-Zuschauer fassenden Velodrome an: „Wir wissen, dass wir zu Hause Berge versetzen können mit unseren Fans im Rücken. Wir haben noch alle Chancen auf unserer Seite. Am Donnerstag wird es auf jeden Fall ein anderes Spiel geben.“

DURCHKLICKEN: Das sagt die Presse zum Viertelfinalhinspiel France Football (Frankreich): "Von RB Leipzig auf dem Rasen 1:0 geschlagen, war für Olympique Marseille mehr drin. Offensiv schaffte es OM nicht trotz großer Möglichkeiten das so wichtige Auswärtstor zu erzielen und musste sich schließlich RB geschlagen geben." © Screenshot France Football Süddeutsche: "Insbesondere der glänzend disponierte Mittelfeldspieler Diego Demme sorgte in der Defensive weitgehend für Stabilität. Doch als die Franzosen in der Nachspielzeit noch einmal aufkamen, zitterten sich die Leipziger zum Sieg." © Screenshot Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Pelés Lapsus war die Art von Fehler, der auf diesem Niveau nicht passieren darf, weil er Spiele zwischen zwei so gleichwertigen Mannschaften entscheidet, wie es Leipzig und Marseille im ersten Aufeinandertreffen waren. Die Chance, seinem alltäglichen Schattendasein zu entgehen, konnte Pelé nicht nutzen." © Screenshot Le Figaro (Frankreich): "Ohne mehrere wichtige Stammspieler hat Marseille bei RB Leipzig im Viertelfinale der Europa League verloren mit 1:0 verloren. Für OM bleibt noch viel zu tun. Aber Marseille hat noch alle Chancen auf eine Qualifikation für die nächste Runde, wenn sie nächsten Donnerstag im Stade Vélodrome auflaufen." © Screenshot Le Figaro Spiegel Online: "60 Sekunden sollten bei Leipzigs 1:0-(1:0)-Sieg gegen Olympique Marseille im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League entscheiden: In der finalen Minute des ersten Durchgangs fiel erst RB-Angreifer Jean-Kévin Augustin im Strafraum der Gäste, doch Schiedsrichter Undiano Mallenco entschied auf Weiterspielen. Im Gegenzug vergaben Marseilles Bouna Sarr und Dimitri Payet aus kurzer Distanz, so dass die Leipziger ebenfalls noch einmal kontern konnten. Emil Forsberg schickte Timo Werner auf dem rechten Flügel, dieser zog nach innen und überwand Yohann Pelé mit einem Schuss ins kurze Eck." © Screenshot Kicker: "Dass Olympique Marseille nach den 90 Minuten deutlich mehr Torschüsse zustande gebracht hatte und in Person von Bouna Sarr einmal sogar an der Latte gescheitert war, ließ Leipzigs Sieg etwas glücklich erscheinen." © Screenshot Welt: "Vor der Partie hatte Hasenhüttl bereits darauf spekuliert, den Gegentor-Fluch zu brechen. Seine Mannschaft begann jedoch unsicher in der Defensive. Wie auch Marseille verstolperten die Sachsen im Spielaufbau viele Bälle und luden zu Kontern ein. Kein Wunder, dass die Gäste die erste richtige Torchance hatten." © Screenshot Sport Bild: "Trainer Hasenhüttl kam mit dem Fahrrad zum Spiel. Auf dem Platz lief es nicht so frühlingshaft locker: RB Leipzig ackerte zu einem glücklichen 1:0 über Olympique Marseille. Das wird im Rückspiel in einer Woche noch ein langer Weg ins Halbfinale..." © Screenshot L'Equipe (Frankreich): OM "rutscht" in Leipzig in der Europa League aus. Trotz vieler fehlender Spieler wird OM auf das Viertelfinal-Hinspiel der Europa League mit Bedauern blicken. Olympique verlor am Donnerstag gegen Leipzig mit 0:1, hat aber noch eine Chance sich für die Runde der letzten Vier zu qualifizieren." © Screenshot L'Equipe

Dann könnten auch zwei der verletzten Leistungsträger in den Kader von Olympique zurückkehren. Bitter für RB: Neben Marcel Halstenberg fällt nun auch der zweite, erst in dieser Saison umgeschulte Außenverteidiger Konrad Laimer, länger aus. Nach seinem Muskelriss im linken Oberschenkel in der zweiten Halbzeit gegen Marseille diagnostizierte der Verein noch am Donnerstagabend eine Verletzungspause von vier bis sechs Wochen – ob der Österreicher also in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen kann, ist ungewiss.

