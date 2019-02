RB Leipzig im Montagsspiel gegen Hoffenheim ohne Timo Werner

Für Werner rutscht Matheus Cunha in die Startelf. Der Brasilianer stand zuletzt beim Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals von Beginn an auf dem Platz und schoss dabei gegen den VfL Wolfsburg bereits in der neunten Minute das entscheidende 1:0. Damals hatte Timo Werner ebenfalls wegen eines Infekts gefehlt. Auch das Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Hannover 96 verpasste der 22-Jährige aus diesem Grund. Werner hat in dieser Saison elf Tore geschossen, war in der Rückrunde aber bislang ohne Tor geblieben.