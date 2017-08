RB Leipzig in der Champions League: Die Stimmen zur Auslosung

Oliver Mintzlaff: "Gewünscht haben wir uns nichts. Die Gruppe nehmen wir. Dennoch darf man da sicher keinen Club unterschätzen." Auf die politische Situation in der Türkei angesprochen: "Nun ist die Auslosung gerade ein paar Minuten vorbei. Wir werden uns mit jedem Gegner beschäftigen. Dazu gehört dann sicherlich auch die Situation in der Türkei. Aber jetzt freuen wir uns erstmal." (@ Christian Modla)

Kamil Glik (AS Monaco): "Das ist eine Gruppe, die mir sehr homogen erscheint. Alle Mannschaften werden die Chance haben, sich für die KO-Runde zu qualifizieren. Wir werden versuchen, die Farben des AS Monaco bestmöglich zu repräsentieren."

