RB Leipzig in der Champions League: Lostopf 4 und 16,685 Punkte

Leipzig. Der 24. August ist das magische Datum: In Monaco werden die Gruppen für die Champions League 2017/2018 ausgelost. Es ist die 26. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 63. insgesamt. Im Lostopf – RB Leipzig. Klar ist, dass 32 Mannschaften an der Gruppenphase teilnehmen, gelost werden acht Gruppen zu je vier Klubs. Wie gehabt wird vorsortiert, die Vereine werden in vier Lostöpfe aufgeteilt. Das ist etwas kompliziert, hängt von Länder- und Vereinskoeffizienten ab.

Überhaupt nicht kompliziert ist es für RB Leipzig, das als absoluter Neuling im Europa-Geschäft auf Rang 98 rangiert – knapp hinter dem rumänischen Klub Astra Giurgiu und knapp vor dem britischen Zweitligisten Wigan Athletic. Fest steht damit, dass RB in Topf 4 – wo die Vereine mit den niedrigsten Koeffizienten liegen – einsortiert wird.

Noch viele Unklarheiten

Außer Leipzig steht bisher noch kein anderer Verein für Topf 4 fest – alles hängt davon ab, wer sich in den Playoffs der Champions-League-Qualifikation durchsetzt. Die letzten Matches gehen am 22./23. August über die Bühne. Erst danach ist klar, wer in Topf 2, 3 und 4 landet. Die Teams in Topf 1 sind längst klar – in dem liegen der Titelverteidiger sowie die Meister der Ligen von Platz 1 bis 7 der UEFA-Fünfjahreswertung unabhängig vom Klub-Koeffizienten.

In Klammern die Klub-Koeffizienten, die nach jeder Runde im Europapokal aktualisiert werden (Stand: 22.08.2017). Außer RB, das da noch gar nicht gelistet war. Der RB-Koeffizient von 16.685 Punkten ergibt sich aus den 20 Prozent des Verbands-Koeffizienten des DFB der letzten fünf Jahre, die jedem in einem UEFA-Wettbewerb startenden Verein aufgeschlagen werden. Eigene Punkte konnte RB ja noch nicht sammeln.

Die Koeffizienten werden bestimmt durch die Summe aller Punkte, die in den letzten fünf Jahren geholt wurden, plus 20 Prozent des Verbands-Koeffizienten aus derselben Periode.

Diese Punkte gibt’s zu holen:

Aus in der ersten Runde der Qualifikation: 0,5 Punkte

Aus in der zweiten Runde der Qualifikation: 1 Punkt

Bonus für Gruppenphasen-Teilnahme: 4 Punkte

Sieg in der Gruppenphase: 2 Punkte

Unentschieden in der Gruppenphase: 1 Punkt

Bonus für Achtelfinal-Teilnahme: 4 Punkte

Die Klubs erhalten jeweils einen zusätzlichen Punkt, wenn sie das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale oder Endspiel erreichen. Beim Ausscheiden in der dritten Runde der Qualifikation oder den Playoffs gibt es keine Punkte, da diese Klubs in der Europa League weiterspielen und dann in diesem Wettbewerb weiter Punkte sammeln können.

