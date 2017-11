RB Leipzig in Mosambik: Von „Oh Scheiße“ bis „Golo“ ist alles dabei

Maputo/Leipzig. 1990 zog der Leipziger Roland Hohberg nach Mosambik. Anfang des Jahres gründete der 57-Jährige in Maputo mit mehr als 50 früheren DDR-Vertragsarbeitern den ersten RB-Leipzig -Fanclub in Afrika. Wir sprachen mit dem Leiter des deutsch-mosambikanischen Kulturinstituts über die Gründe auszuwandern, afrikanische Fußballbegeisterung und den Traum, ein Spiel in der Red-Bull-Arena zu sehen. Der Skandal um den Führerschein von Naby Keita wird hier eher gelassen gesehen.

Roland Hohberg vom RB-Fanclub in Mosambik: Ich habe bis zur Wende in Leipzig gelebt – wenn auch jahrelang mit einem Ausreiseantrag – , liebe die Stadt sehr, bin großer Fußballfan. Für KKW Greifswald bin ich selbst in der DDR-Liga aufgelaufen. Die Afrikaner habe ich mit dem RBL-Fieber angesteckt. Gemeinsam fiel der Entschluss, den Fanclub zu gründen.

Das sieht man hier eher gelassen, weil es für viele Afrikaner, die in Europa ihr Glück suchen, manchmal keine andere Chance gibt, als hier oder da falsche Angaben zu machen oder gefälschte Dokumente vorzulegen. Was uns eher verwundert ist, dass er seinen Fehler nicht gleich korrigiert und sich für eine Führerscheinprüfung angemeldet hat.

Das wird hier gar nicht debattiert, im Vordergrund steht das Sportliche. Die ehemaligen Gastarbeiter sind sehr stolz auf den Vertreter des Ostens in der Bundesliga. Egal, ob sie in Leipzig, Dresden oder Magdeburg gelebt haben.

Was sagen Sie zum Konflikt zwischen der Ultra-Szene und dem DFB?

Ich halte die Kritik an der Kommerzialisierung des Fußballs für berechtigt, obwohl klare Finanzstrategien wichtig sind. Vor allem die horrenden Transfersummen für die Profis wirken sich nicht nur sehr negativ auf die für den Fußball so wichtige Fankultur und die Vereinsidentität aus. Wir in Entwicklungsländern kritisieren, dass die soziale Kompenente der Fußballförderung, die für die gesellschaftliche Entwicklung und Armutsbekämpfung in Afrika extrem wichtig ist, damit in den Hintergrund gerät.

Was können Sie noch über die mosambikanischen RB-Fans berichten?

Geschätzte 20 000 Mosambikaner waren als Gastarbeiter in der ehemaligen DDR oder haben dort studiert, viele von ihnen in Leipzig. Mosambikanische Trainer wurden an der DHfK ausgebildet. Die deutsche Sprache ist in keinem Land Afrikas so sehr verbreitet wie in Mosambik. Die meisten Gastarbeiter sind heute jedoch arbeitslos, weil ein geplantes Reintegrationsprogramm nach der deutschen Wiedervereinigung nicht umgesetzt wurde und ihnen die ins Heimatland überwiesenen Sozialversicherungsbeiträge auch Jahrzehnte nach ihrer Rückkehr nicht ausgezahlt wurden.