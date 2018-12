RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Gastspiel bei Bayern München

München. Und wieder war es nichts in München. RB Leipzig verpasst die Chance, am Rekordmeister vorbeizuziehen, unterliegt am Mittwochabend bei den Bayern 0:1 (0:0). 75.000 Zuschauer sahen in der ausverkauften Arena kein mitreißendes, aber am Ende spannendes Topspiel - in dem Franck Ribéry spät für den emotionalen Höhepunkt sorgte (83. Minute).