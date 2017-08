RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel auf Schalke

Gelsenkirchen. Einen Tag nach dem Auftaktsieg von Titelverteidiger Bayern München hat Vizemeister RB Leipzig in seinem ersten Saisonspiel eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl verlor am Samstagabend beim FC Schalke 04 mit Neu-Coach Domenico Tedesco 0:2 (0:1). Der Meisterschafts-Zweite der Vorsaison hatte zwar in der ersten halben Stunde mehr Ballbesitz, kreierte daraus aber praktisch keine echte Torchance.