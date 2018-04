RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel beim FSV Mainz 05

Mainz. Mit dem 0:3 beim FSV Mainz 05 hat sich RB Leipzig wohl um die letzte Hoffnung auf die erneute Teilnahme an der Champions League gebracht. Vor 30 083 Zuschauern erzielten Pablo De Blasis in der 29. Minute mit einem umstrittenen Foulelfmeter, Alexandru Maxim (85.) und Liga-Debütant Ridle Baku (90.) die Tore für die furios aufspielenden Hessen. Für die seit nunmehr fünf Partien sieglosen und erschreckend schwachen Leipziger, die ihrem Trainer Ralph Hasenhüttl zu dessen 100. Bundesligaspiel kein passendes Geschenk machen konnten, geht es bei fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenvierten Hoffenheim wohl nur noch um die Teilnahme an der Europa League.