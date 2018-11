RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel beim VfL Wolfsburg

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat die Erfolgsserie von RB Leipzig und den eigenen Abwärtstrend beendet. Am Samstag besiegte das Team von Trainer Bruno Labbadia die zuvor zehn Spiele lang unbesiegten Gäste verdient mit 1:0 (0:0). Leipzig bleibt bei 22 Zählern und verpasste damit den vorläufigen Sprung auf Rang zwei. Ersatzgeschwächt enttäuschte das Team von Trainer Ralf Rangnick am Samstag über weite Strecken und konnte sich kaum zwingenden Torchancen herausarbeiten. Besonders nach dem Rückstand durch den Treffer von Jerome Roussillon (50. Minute) blieb das Team von Trainer Ralf Rangnick zu harmlos und scheiterte immer wieder an der dicht gestaffelten Wolfsburger Abwehr.