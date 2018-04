RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen

Leipzig. RB Leipzig hat am Montagabend gegen Bayer 04 Leverkusen die höchste Heimniederlage der Saison kassiert. Die Werkself wiederum ist nach dem furiosen 4:1-Sieg (1:1) in der Fußball-Bundesliga auf die Champions-League-Plätze zurückgekehrt. Nach der Leipziger Führung durch Marcel Sabiter (17. Minute) drehten Kai Havertz (45.), Nationalspieler Julian Brandt (51.), Panagiotis Retsos (56.) und Kevin Volland (69.) mit ihren Treffern die Begegnung in der Red Bull Arena. In der Tabelle kletterte Leverkusen zum Abschluss des 29. Spieltags auf den vierten Platz. Leipzig, das am Donnerstag bei Olympique Marseille um den Einzug in das Halbfinale der Europa League kämpft, ist hinter Frankfurt nur noch Sechster.