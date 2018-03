RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Bayern München

Leipzig. Was für ein Spiel! RB Leipzig hat dem FC Bayern München die erste Niederlage seit fast vier Monaten beigebracht. Die Rasenballer setzten sich am Sonntagabend in der ausverkauften Red Bull Arena 2:1 (1:1) gegen den amtierenden deutschen Meister durch. Die Leipziger krönten mit dem Dreier nach dem Einzug ins Europa-League-Viertelfinale eine erfolgreiche Woche. Naby Keita und Timo Werner sorgten für die Tore der Hausherren. Die frühe Führung für die Gäste erzielte Sandro Wagner.