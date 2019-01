RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Borussia Dortmund

Leipzig. Der Rückrundenstart ist in die Hose gegangen. RB Leipzig musste sich am Samstagabend in der ausverkauften Red Bull Arena im Bundesliga-Topspiel Tabellenführer Borussia Dortmund mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Die Gäste, die überraschend ohne ihren Top-Stürmer Marco Reus antraten, konnten damit erstmals drei Punkte aus der Messestadt entführen.