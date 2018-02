RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen den SSC Neapel

Leipzig. RB Leipzig steht trotz eines 0:2 (0:1) gegen den SSC Neapel im Achtelfinale der Fußball-Europa-League. Nach dem 3:1 im Hinspiel der Zwischenrunde beim Spitzenreiter der italienischen Serie A musste der Bundesliga-Fünfte zuhause zittern und kam dank der auswärts mehr geschossenen Tore weiter. Vor 36.163 Zuschauern am Donnerstagabend in der Red-Bull-Arena erzielten Piotr Zielinski Napoli (33. Minute) und Lorenzo Insigne (86.) die Tore für Napoli. Marcel Sabitzer hatte in der 14. Minute die Latte für das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl getroffen.