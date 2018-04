RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim

Leipzig. Das war gar nichts! Die TSG 1899 Hoffenheim bringt RB Leipzig in der Red Bull Arena eine empfindliche Niederlage bei. Die Hasenhüttl-Elf kassiert ein 2:5 (0:3) und kann die Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison damit allmählich abhaken. In der Abwehr der Roten Bullen, für die Naby Keita und Dayot Upamecano trafen, taten sich beängstigende Lücken auf.