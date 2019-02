RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Hoffenheim

Leipzig. Willi Orban hat RB Leipzig vor der ersten Niederlage in dieser Saison gegen den künftigen Trainer Julian Nagelsmann und die TSG Hoffenheim bewahrt. Der Kapitän traf am Montag eine Minute vor Schluss zum 1:1 (0:1)-Endstand. Die Gäste aus Hoffenheim waren in der 22. Minute durch Andrej Kramaric in Führung gegangen. Während Hoffenheim vor allem in der ersten Halbzeit sehr dominant auftrat, zeigte Leipzig nur in der zweiten Hälfte phasenweise eine ansprechende Leistung in dem erneut von Taktik geprägten dritten Duell zwischen RB und 1899.