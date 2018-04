RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Olympique Marseille

Leipzig. Dank Timo Werner und dem ersten internationalen Zu-Null-Sieg darf sich RB Leipzig berechtigte Hoffnungen auf das Halbfinale der Europa League machen. Der deutsche Fußball-Vizemeister gewann am Donnerstag das Viertelfinal-Hinspiel gegen die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Olympique Marseille mit 1:0 (1:0). Den einzigen Treffer in einer intensiven und temporeichen Partie erzielte Torjäger Werner in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1) vor 34.043 Zuschauern in der heimischen Red Bull Arena.