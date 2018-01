RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Schalke 04

Ralf Fährmann: Hatte leichte Probleme bei einem Flatterball von Sabitzer (36.), wurde kurz danach seinem Ruf als Elfer-Killer gerecht, als er den Strafstoß von Augustin parierte. Bei den Gegentoren machtlos, an ihm lags nicht. NOTE: 3

Ralf Fährmann: Hatte leichte Probleme bei einem Flatterball von Sabitzer (36.), wurde kurz danach seinem Ruf als Elfer-Killer gerecht, als er den Strafstoß von Augustin parierte. Bei den Gegentoren machtlos, an ihm lags nicht. NOTE: 3 © imago