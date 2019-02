RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Stuttgart

Stuttgart. RB Leipzig hält weiter Kurs Richtung Champions League. Beim krisengeschüttelten VfB Stuttgart gewann die Rangnick-Elf am Samstagnachmittag 3:1 (1:1). Marcel Sabitzer per Freistoß (68. Minute) und Yussuf Poulsen (74.) besiegelten die elfte Niederlage im 15. Saisonspiel unter dem glücklosen Trainer Markus Weinzierl, der nun um seinen Job fürchten muss. Stuttgarts Winter-Zugang Steven Zuber hatte zuvor per Handelfmeter (16.) die erstmalige Führung der Sachsen durch Yussuf Poulsen (6.) ausgeglichen.