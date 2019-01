RB Leipzig ist Frühstarter der Liga und Schlusslicht bei Kopfballtoren

Leipzig. Kein Team schießt laut der Hinrunden-Statistik von "Sport Bild" in den ersten 15 Minuten eines Spiels so viele Tore wie RB Leipzig. Schlusslicht sind die Roten Bullen dafür in einer anderen Kategorie. Die Hälfte der Saison 2018/19 ist bereits Geschichte und RB Leipzig hat mit 31 Punkten und eine starke Hinrunde abgeliefert. Der Bundesligavierte entwickelt sich dabei zum Schnellstarter der Liga.

Von der ersten Minute an hellwach

Klar, Ralf Rangnick setzt bei seiner Mannschaft seit jeher auf Geschwindigkeit. Auch in der Winterpause lässt RB Leipzigs Trainer am Cottaweg immer wieder Konter trainieren. Doch die Roten Bullen sollen nicht nur schnell zum Abschluss kommen, sondern auch von der ersten Minute eines Spiels hellwach sein. Laut der Hinrundenstatistik von "Sport Bild" gelingt Kevin Kampl & Co. das bisher besser als jedem anderen Team der Liga: Schon sieben Tore hat RB in den ersten 15 Minuten geschossen – Spitzenwert. Auf Platz zwei folgen Augsburg und Freiburg mit jeweils fünf Treffern.

Kein Team schießt weniger Kopfballtore

Schlusslicht ist RB hingegen bei den Kopfbällen: Nur ein Tor gelang der Mannschaft auf diesem Weg. Zum Vergleich: Spitzenreiter FC Augsburg hat schon sieben Mal per Kopf getroffen. Die Bilanz deckt sich mit Leipzigs Schwäche bei eigenen Standards. Ralf Rangnick hatte zum Trainingsauftakt angekündigt, seiner Mannschaft in diesem Bereich mit neuen Varianten auf die Sprünge helfen zu wollen. Im Moment mangele es aber auch an einem ausgewiesenen Freistoßexperten wie Emil Forsberg. Der Schwede fehlt aktuell noch wegen einer Verletzung am Schambein, wurde zuletzt in Österreich behandelt und wird laut "bild.de" am Mittwochabend wieder in Leipzig erwartet.

Werner schießt 35 Prozent aller RB-Tore