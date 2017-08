Das ist der Trikotmeister der Bundesligasaison 2017/18

Bereits zum 11. Mal rief die Mediadesign Hochschule Fußballclubs der 1. Bundesliga dazu auf, ihre Saisontrikots für den von der Hochschule ins Leben gerufenen „Trikotmeister“ Award einzureichen. Einmal im Jahr kürt eine Jury aus Dozenten und Studierenden aus dem Fachbereich Modedesign an der MD.H Düsseldorf das beste Mannschaftstrikot. In diesem Jahr geht der Titel an den RB Leipzig, der die Jury mit kräftigem Rot und sonnigem Gelb auf weißem Grund überzeugte.

Unter der Leitung von Prof. Martina Becker geht die Pole Position unter den schönsten Heimtrikots der 1. Bundesliga nach hartem Ringen unter den Juryteilnehmern am 11. August 2017 an den sächsischen Club RB Leipzig. Bewertet wurden die Kategorien Gesamteindruck des Outfits, Innovation/Design, Labeling/Farbharmonie, Funktionalität (Material/Details) und Verarbeitung/Passform/Schnitt. Zusätzlich zu den genannten Kategorien, flossen diese Saison erstmalig zwei neue Kriterien in die Bewertung mit ein: Die Jury nahm die Trikots hinsichtlich ihres Preis/Leistungsverhältnisses und dem Aspekt der Nachhaltigkeit unter die Lupe. Die Jury war besonders darüber erfreut, dass mehr und mehr Vereine mit ihren Sportartikelherstellern nachhaltige Konzepte für ihre Kollektionen entwickeln! So gab es auch Punkte für das eingesetzte recycelte Polyestermaterial von RB Leipzig. Neben dem Gewinner der vorherigen Saison, Borussia Dortmund, konnten zuvor Vereine wie der FC Ingolstadt, Bayer 04 Leverkusen und Hannover 96 mit dem Gewinn der Trikotmeisterschaft glänzen.