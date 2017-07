RB Leipzig: Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt

Leipzig. Am 2. Juli vor exakt acht Jahren bat Tino Vogel seine Fußballer zum ersten Üben. Das Raumschiff RB Leipzig war erst kurz zuvor in Markranstädt gelandet und der 40-jährige James T. Kirk der Combo, Vogel, kannte nicht alle Besatzungsmitglieder zur Gänze. Sportdirektor Joachim Krug und RB-Präsident Andreas Sadlo schauten sich ihre hastig zusammengestellte Truppe an und verschwanden im Formel-1-Container, den Red Bull in die Botanik gestellt hatte. Spieler, Bälle und Radiergummis kaufen. Im Behelfsbüro hing der Oberliga-Spielplan der Saison 2009/2010. Bautzen, Auerbach, Jena II und Co. Opfer, keine Gegner.