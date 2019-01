RB Leipzig: Kampl und Forsberg im Mannschaftstraining – Premiere für Haidara

Kevin Kampl hatte in den letzten Spielen der Hinrunde mit einem gebrochenen Zeh gespielt und fehlte deshalb in der ersten Vorbereitungswoche. Auch die beiden Testspiele gegen Galatasaray Istanbul und den Wolfsberger AC hatte er verpasst.

Auch Forsberg zurück

Noch länger musste sich Emil Forsberg gedulden. Der Schwede laborierte in den vergangen drei Monaten an einer Verletzung in der Schambein- bzw. Leistengegend, wurde zwischenzeitlich in Österreich behandelt. Bereits am Wochenende stellte Trainer Ralf Rangnick die Rückkehr der beiden in Aussicht.