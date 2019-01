RB Leipzig kassiert gegen BVB erste Heimniederlage: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. RB Leipzig hat mit seiner ersten Heimniederlage dafür gesorgt, dass das Titelrennen in der Bundesliga weiter spannende bleibt. Die Messestädter unterlagen am Samstagabend in der voll besetzten Red Bull Arena 0:1 (0:1) gegen Tabellenführer Borussia Dortmund. Das Team von Coach Lucien Favre stellte damit den alten Abstand zu Verfolger Bayern München wieder her. Axel Witsel machte das entscheidende Tore für die Borussen.