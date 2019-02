RB Leipzig: Kevin nicht mehr allein zu Haus

Leipzig. Jogginghosen sind Eingeständnis einer Niederlage. Stellte Karl Lagerfeld, einst Cola light trinkender Modezar mit Vatermörderkragen und Prinzipien, unlängst fest. Natürlich hat sich diese Botschaft bis zu den RB-Stars rumgesprochen, Marcel Sabitzer, 24, und Kevin Kampl, 28, erschienen gestern in lässigen und vom Meister erlaubten Jeans zur Autogrammstunde, schrieben sich im RB-Fanshop am Petersbogen einen Wolf. Dass sie untenrum die Kontrolle über ihr Leben verloren haben könnten, ist bei diesen gut situierten und angezogenen Männern undenkbar. Kritik prallt vom Duo ohnehin ab wie Wasser von der Ente. Oder um mit dem gestern verblichenen Karl Lagerfeld zu sprechen: „Die Gleichgültigkeit ist an mir hochgewachsen wie Efeu. Nur gewöhnliche Leute ärgern sich.“

Schon eine Stunde vor Beginn harrten rund 50 Fans aus. Als die beiden Profis eintrafen, hatte sich die Schlange bis weit in die Petersstraße hinein Richtung Marktplatz ausgeweitet, mehr als 300 RB-Anhänger aller Altersklassen mögen angestanden haben.

An Sabitzer und Kampl kann man die ungewöhnlich gute Entwicklung der Rasenballer gut festmachen. Der eine ist nach Auszeit (Schulter-OP) und Kampf um Topform wieder zu einem gewinnbringenden Faktor im RB-Spiel geworden. Ein Irrwisch, Raumdeuter und – siehe Stuttgart – Vollstrecker. Der andere war ewig nicht wegzudenken, Ball-Magnet, Ball-Verteiler, gute Seele des Spiels. Er lief auch mit gebrochenem Zeh auf, opferte sich auf dem Altar des Erfolges. Irgendwann streikte der Körper, musste es auch ohne Kevin Kampl gehen. Und wie es ging.

In einer zerfahrenen, von vielen Fehlabspielen und Ungenauigkeiten geprägten Partie setzte sich RB Leipzig beim VfB Stuttgart mit 3:1 durch.

Kampl seit vier Wochen erstmals im Training

Marcel Sabitzers Freistoß zum 2:1 beim VfB hat Chancen aufs Tor des Monats. Der Traumtorschütze: „Ich bin körperlich auf einem sehr guten Stand, Fitness ist Voraussetzung für unser und für mein Spiel. Und es stimmt schon: Man kann sich sein Glück auch erarbeiten. Ich war oft knapp davor, ein Tor zu machen. Und dann geht das Ding in den Knick. Wir müssen weiter so hart arbeiten, es ist kein Zufall, dass es schwer ist, gegen uns Tore zu schießen.“ Weil Rangnick verfügt hat, dass ab sofort nur noch von Spiel zu Spiel gedacht wird, schauen wir uns den 23. Spieltag an. Es könnte ein segensreicher für Sabitzer, Kampl und Co. werden. RB Leipzig und die Europapokal-ambitionierte Konkurrenz - so sind sie am verlängerten Wochenende unterwegs:

Am Sonnabend, 15.30 Uhr, empfängt Bayern München (Rang zwei, 48 Punkte) die Hertha (Neunter/32). Zeitgleich spielt Gladbach (Dritter/43 Punkte) gegen Wolfsburg (Sechs/35). Am Sonntag, 15.30, trifft Hannover (Vorletzter/14 Punkte) auf Frankfurt (Siebter/34).

Montagsspiel: RB Leipzig empfängt Hoffenheim

Zweieinhalb Stunden später will Dortmund (Erster/51 Punkte) auf keinen Fall gegen Ex-BVB-Coach Peter Bosz und Leverkusen (Fünfter/36) in die Röhre gucken. Die Rasenballer? Schauen sich das Treiben an und greifen am Montag ein. Um 20.30 Uhr wird in der Red-Bull-Arena vor 33000 bis 35000 Fans die Partie RB (Vierter/41) gegen Hoffenheim (Achter/33) angestoßen. Julian Nagelsmann, 31, sollte im Rahmen eines lauschigen Sonntag-Abend-Programms im Barfußgässchen daran erinnert werden, dass er sich mit einem Unentschieden oder Sieg ins eigene Knie schießt. Und beim Allasch muss auch das Thema Kerem Demirbey, 25, auf den Tisch. Beim Spielmacher der Hoffenheimer hat der Ball Augen. Das mögen sie bei RB.