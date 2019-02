RB Leipzig muss sich einen neuen Fanbeauftragten suchen

Leipzig. Nach nur sechs Monaten hat RB Leipzigs Fanbeauftragter Timm Merten die Roten Bullen am Montag überraschend wieder verlassen. Das bestätigte der Verein auf Nachfrage. Zu den Gründen für die Trennung wurde nichts bekannt. Merten hatte erst im September die Nachfolge von Benjamin Jank und Enrico Rommel angetreten und war von Teilen der RB-Anhänger zunächst skeptisch in Empfang genommen worden. Unter anderem zeigte die Fangruppe „Zone 147” ein Banner mit der Aufschrift "Gegen zweitklassige Fanbetreuung“. Hintergrund: Vor seiner Anstellung in Leipzig leistete Merten Fan-Arbeit beim Hamburger SV und war auch Fanclub-Mitglied beim Zweitligisten.