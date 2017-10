RB Leipzig: Leiter der Nachwuchsakademie Thomas Albeck tot in Wohnung gefunden

Tiefe Bestürzung bei RB Leipzig. Wie am Dienstag am Rande des Youth League-Spieles der Nachwuchsbullen gegen den FC Porto bekannt wurde, ist Thomas Albeck, Leiter der RB-Nachwuchsakademie, verstorben. Er wurde am Dienstag tot in seiner Leipziger Wohnung gefunden. Dies bestätigte ein RB-Sprecher gegenüber dem Sportbuzzer. Thomas Albeck wurde 61 Jahre alt. Er kam 2013 gemeinsam mit RB-Nachwuchsleiter Frieder Schrof (62) vom VfB Stuttgart zu den Roten Bullen.