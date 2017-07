RB-Leipzig-Macher golfen in Machern

Machern. Das legendäre Golf-Charity-Highlight von Steffen Göpel (am 19. August steigt die zehnte Ausgabe) hat seit gestern willkommene Konkurrenz. Champions-League-Club RB Leipzig rief im Golf & Country Club Machern zum Golfen für den guten Zweck. Alle Einnahmen kommen der Leukämie- und ALS-Forschung zugute.

Tagsüber wurde bei Kaiserwetter Eisen acht geschwungen, abends in der Business-Lounge der Red-Bull-Arena gespeist (Catering Dietrich Enk), versteigert und Geld gesammelt. Unter den Hammer kamen ein WM-Helm von Red-Bull-Weltmeister Sebastian Vettel und Golfschläger von Tiger Woods. Dazu gingen noch eine Champions-League-Reise mit Ralf Hasenhüttls Helden, ein RB-Wintertrainingslager, ein freudbetontes Treffen mit Rallye-Ikone Walter Röhrl und ein Air-Race-Mitflug über den Bietertisch.

Rangnick und RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hatten die Charity vor vier Wochen zur Chefsache erklärt und fanden in Michael Klemmer, Chef des Machener Golf-Idylls, selbstlose Unterstützung. Auch Steffen Göpel und Frank Fleschenberg aktivierten ihr Netzwerk, sorgten für die gelungene Umsetzung des RB-Debüts an der Golf-Front.

RB Leipzig kümmert sich übrigens rührend um Lars Weißbergers Familie – in vielerlei Hinsicht. An die große Glocke hängen will der Club das jedoch nicht.