RB Leipzig gegen 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und Online-Stream schauen

Katzenjammer in Leipzig! Nach dem restlos enttäuschenden „Aus“ in der Europa-League-Gruppenphase beim 1:1 gegen das bereits ausgeschiedene Team von Rosenborg Trondheim und trotz Schützenhilfe aus Salzburg ist die Stimmung vor der Partie RB Leipzig gegen 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) nicht gerade zum Besten bestellt.

Auch die Statistik dürfte den Roten Bullen nicht gefallen: Mainz 05 holte in der letzten Saison vier von sechs möglichen Punkten gegen die Leipziger. Insbesondere der 3:0-Heimerfolg bahnte den „Null-Fünfern“ in der Rückrunde den Weg zum Liga-Erhalt. In Leipzig gab es in der vergangenen Spielzeit ein 2:2, wobei RBL zwei Mal eine Führung verspielte. Das passierte nun auch gegen Trondheim. Für die Mainzer war der Heimsieg über die Sachsen der höchste Erfolg in der gesamten Saison 2017/2018. Mit Borussia Dortmund (2:1) schlugen sie in der Schlussphase dieser für sie denkwürdigen Runde noch ein weiteres Spitzenteam. Für den Mainzer Keeper René Adler (33) ist es die Rückkehr in seine Heimatstadt Leipzig. In der Bachstadt triumphierte der Ex-Nationaltorhüter im Februar 2017 mit dem HSV (3:0).

RBL-Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick war nach dem Ausscheiden in der Europa League bemüht, die Blamage klein zu halten. „Wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass wir in der Europa League nicht mehr dabei sind. Wir sind noch unter den letzten 16 Teams im DFB-Pokal und haben in der Bundesliga 25 Punkte. Und wir wollen bis Weihnachten noch so viele Punkte wie möglich holen. Mainz spielt sehr diszipliniert. Daher erwarte ich eine Partie, die uns viel abverlangen wird – wir auch taktisch auf sehr hohen Niveau agieren müssen. Es wird keine einfache Aufgabe. Aber ich bin mir sicher, dass unser Team eine Reaktion zeigen wird.“ Die braucht es auch nach dem desolaten 0:3 beim SC Freiburg. Für die Mainzer sind drei anstehende Spiele in einer Woche mit der Partie in Leipzig, zu Hause im Derby gegen Eintracht Frankfurt und bei 1899 Hoffenheim weder eine gewohnte noch eine leichte Angelegenheit. „Wir haben eine Englische Woche vor der Brust. Wir müssen jetzt mal schauen, welche Spielerprofile wir am Sonntag auf dem Platz haben wollen. Wir haben viele Optionen im Mittelfeld, sind dort sehr gut besetzt“, sagte Trainer Sandro Schwarz (40) am Freitag in Mainz.

Wie sehe ich das Spiel RB Leipzig gegen 1. FSV Mainz 05 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt RB Leipzig gegen 1. FSV Mainz 05 am Sonntag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Live-Kommentator in Leipzig: Oliver Seidler.

Wird RB Leipzig gegen 1. FSV Mainz 05 live im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels RB Leipzig gegen 1. FSV Mainz 05 ist später ab 21.45 Uhr in den Regionalprogrammen der ARD zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen 1. FSV Mainz 05 bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?