RB Leipzig meldet Umsatz-Rekord 

Leipzig. RB Leipzig ist 2017 kräftig gewachsen. Laut dem am Donnerstag im Bundesanzeiger veröffentlichten Geschäftsbericht für 2017 der RasenBallsport Leipzig GmbH wurde bei einem Gewinn von 1,4 Millionen Euro (Vorjahr: 1,2 Millionen Euro) ein Rekordumsatz von 217,8 Millionen Euro erspielt. Die Erlöse haben sich gegenüber 2016 (119,9 Millionen Euro) damit um 82 Prozent erhöht. RB liegt hinter Bayern München , Borussia Dortmund und Schalke 04 schon auf Platz vier in der Bundesliga .

Verbindlichkeiten gegenüber Red Bull

Die Investitionen in Beine schlagen sich in Sachen Verbindlichkeiten vor allem gegenüber Gesellschafter Red Bull nieder. Die gesamte Darlehenssumme ist von 96,9 auf 164,4 Millionen Euro gewachsen. Mit 134,2 Millionen Euro (83,2 Millionen Euro) steht RB beim Dosenkonzern in der Kreide. Dennoch kann von einem gesundem Wachstum gesprochen werden, denn: Die Marktwerte der Spieler liegen deutlich über den bilanzierten Buchwerten. So müsste ein interessierter Club alleine um die 100 Millionen Euro für RB-Ass Dayot Upemecano zahlen. Zumindest soll eine derartig dotierte Ausstiegsklausel bestehen. Der 20-Jährige stieß 2017 zu RB und kostete 15 Millionen Euro.