RB Leipzig mit einem Punkt gegen Eintracht Frankfurt: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. Es gab keinen Sieger im Duell zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Eine klar besser Mannschaft dagegen schon: Die Messestädter machten am Samstag dort weiter, wo sie am Mittwoch beim DFB-Pokalsieg gegen den VfL Wolfsburg aufgehört hatten und drückten der Partie ihren Stempel auf. Aber trotz bester Chancen wollte kein Tor fallen. Die vermeintlichen Hauptdarsteller - Leipzigs 21-Treffer-Duo und Frankfurts 32-Tore-Trio - mühten sich mehr oder weniger, keiner von ihnen traf. So hieß es am Ende nach 90 kurzweiligen Minuten 0:0.